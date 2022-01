Inter, ceduto Sensi alla Samp: ufficiale, contratto depositato

GENOVA - Stefano Sensi passa dall'Inter alla Sampdoria: le due società hanno trovato l'accordo per un prestito secco fino a fine anno per il centrocampista 26enne, il cui contratto coi blucerchiati è già stato depositato in Lega. L'ex giocatore del Sassuolo, poco impiegato da Inzaghi, proverà a ritagliarsi una maglia da titolare a Genova anche per non perdere la possibilità di giocarsi le sue carte in azzurro. Con lui, si trasferisce in Liguria dai nerazzurri anche Simone Bonavita, mediano 17enne finora aggregato all'under 18.