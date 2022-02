AS: "Real Madrid, spunta Lewandowski: si raffredda la pista Haaland"

MADRID (SPAGNA) - Lewandowski vuole solo il Real Madrid. È questa la clamorosa notizia data stamane dal quotidiano spagnolo AS che, in prima pagina, pubblica la foto dell'attaccante polacco che sbuca da dietro il sipario. Sì, perché la pista per l'approdo di Haaland al Bernabeu si sarebbe raffreddata, pertanto l'ex Borussia Dortmund sarebbe pronto ad approfittarne. Secondo le fonti spagnole, il desiderio del calciatore sarebbe proprio quello di chiudere la carriera alle Merengues, pertanto avrebbe dato mandato al proprio entourage di intavolare una trattativa. Nonostante il Bayern Monaco abbia già presentato diverse proposte per il rinnovo - il contratto di Lewandowski con i bavaresi scadrà a giugno 2023 -, la volontà del calciatore sarebbe quella di cambiare aria e intraprendere una nuova avventura.

I dettagli e le cifre dell'operazione

Il Bayern Monaco, dunque, si troverebbe spalle al muro: o vendere in estate a 30-40 milioni di euro o perdere il calciatore a zero a giugno 2023, data di scadenza del contratto. Lewandowski ha fatto parlare il campo e ormai da diverse stagioni è tra i migliori centravanti al mondo, pertanto varrebbe molto di più sul mercato, ma la situazione è complessa, pertanto i bavaresi dovranno accontentarsi. Lo stipendio, poi, non sarebbe un problema per il Real Madrid. La politica zero debiti del Bayern è molto rigida e Lewandowski è, con 12 milioni netti a stagione, il giocatore che percepisce di più nella rosa bavarese. A Madrid ci sono giocatori come Bale e Hazard che superano di gran lunga quella cifra e altri come Benzema, Alaba o Modric che guadagnano queste somme. In ogni caso l'ex Borussia Dortmund sarebbe, sempre secondo AS, disposto anche ad abbassarsi lo stipendio pur di giocare nelle Merengues. Il suo approdo al Santiago Bernabeu sarebbe dovuto avvenire nell'estate 2013, dopo aver rifilato uno storico poker al Real in Champions League con la maglia giallonera. Cezary Kucharski, il suo agente dell'epoca, si era però accordato con il Bayern, pertanto andò in Baviera. Per tali ragioni, Lewandowski ha cambiato procuratore scegliendo Pini Zahavi, uno degli intermediari più influenti del mercato internazionale.