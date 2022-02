Mercato, un colpo alla pandemia

Il calciomercato, almeno lui, ha archiviato gli effetti del Covid. E’ quanto emerge dall’International Trasfer Snapshot, il report della Fifa che analizza le attività mondiali sui trasferimenti dei calciatori nelle varie finestre di mercato a livello mondiale. Il documento pubblicato ieri è ovviamente relativo alle trattative di gennaio e certifica addirittura il massimo incremento storico, con un aumento del 40% rispetto ai livelli di gennaio 2020, prima della pandemia. Il dato va però contestualizzato perché risente delle due contrazioni consecutive determinate dall’emergenza Covid che ha innescato due cali nell’inverno del 2020 e nell’estate del 2021 a fronte di una crescita costante degli anni precedenti. Il dato, quindi, è drogato dalla mancata continuità nella crescita, ma rappresenta comunque un segnale confortante di come il meccanismo si stia rimettendo in moto. Anche il numero di trasferimenti nella finestra di gennaio è aumentato del 28% rispetto al 2021 con un aumento dei costi del 74,7% sempre rispetto al 2021. Per quanto riguarda la spesa per i trasferimenti, il dato aggregato è quasi tornato ai livelli pre-pandemia: 1,03 miliardi di dollari suddivisi su un totale di 3.791 trasferimenti. Questa la serie storica delle sessioni di gennaio: 2018: 1.34 miliardi di dollari; gennaio 2019: 1,1 miliardi di dollari; gennaio 2020: 1,16 miliardi di dollari; gennaio 2021: 0,59 miliardi di dollari; gennaio 2022: 1,03 miliardi di dollari.