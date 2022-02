Martial rivela: "Mi voleva la Juve, ma ho preferito il Siviglia"

SIVIGLIA (Spagna) - Anthony Martial avrebbe potuto far parte del parco attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri alla Juventus. È lo stesso ex Manchester United, passato al Siviglia in chiusura della sessione invernale di calciomercato, a dichiararlo in un'intervista rilasciata a Diario de Sevilla, nella quale ha parlato dell'intrigo che lo ha visto protagonista ad un passo dal gong. Il 26enne francese ha confermato le voci che lo avevano accostato alla Juventus , ammettendo che il club bianconero "ha trattato il mio acquisto, è vero , ma parlando col mio agente gli ho detto che avrei preferito il Siviglia, era l'opzione migliore per me e per la famiglia. Anche il Barcellona ha parlato con il mio agente . Ma come ho detto, ho parlato con il mio agente e gli ho detto che la mia priorità era il Siviglia. Quando dico qualcosa a qualcuno, non cambio. Rispetto la parola data".

Martial: "Ecco come mi ha convinto Monchi"

"Come mi ha convinto Monchi? Per me è stata la decisione giusta perché sapevo che avrei giocato e per me giocare era la cosa più importante. Altri grandi club hanno cercato di convincermi, ma ho preferito venire al Siviglia perché sapevo che il Siviglia era un ottimo club, un club di famiglia. Per me è stata la decisione giusta". Sulla possibilità di convincere Didier Deschamps, ex centrocampista ed allenatore della Juve ed attuale ct della Francia, a portarlo al Mondiale in Qatar: "È uno dei miei obiettivi. Voglio farlo perché l'ultima volta non sono stato al Mondiale e la Francia l'ha vinto. Quindi farò del mio meglio per essere lì questa volta", conclude Anthony Martial.