"Tottenham, Paratici porta le strategie Juve a Londra: giovani talenti a zero"

Fabio Paratici avrebbe in programma di cambiare strategia per la prossima sessione estiva di calciomercato e di "portare" a Londra quelle operazioni che ha già fatto con la Juventus . Ora, secondo il Daily Mail , punterebbe ai giovani di prospettiva e ai giocatori con contratti prossimi alla scadenza. I due obiettivi principali sarebbero Mamadou Coulibaly , centrocampista 18enne del Monaco in scadenza di contratto, Djed Spence , 21enne terzino destro del Middlesbrough , e Brennan Johnson , centrocampista gallese. Il primo è uno dei giovani più interessanti in Francia , e Paratici avrebbe buoni rapporti con i monegaschi e avrebbe anche buoni contatti nel mercato transalpino. Potrebbe profilarsi all'orizzonte un'operazione in stile Pogba .

Spence e Johnson

Spence è in prestito al Nottingham Forest, e Paratici è stato visto in tribuna durante l'ultima partita di FA Cup tra i due volte vincitori della Coppa dei Campioni e il Leicester. Johnson ha il contratto in scadenza quest'estate con il Brentford ed è uno dei migliori centrocampisti del campionato quest'anno. Il dirigente italiano, poi, sarebbe sotto pressione per via di un mercato invernale ritenuto non soddisfacente. Quelli che sarebbero stati i due principali obiettivi, Adama Traoré e Luis Diaz, hanno preferito altre destinazioni: Barcellona il primo, Liverpool il secondo.