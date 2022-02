Tuttosport a caccia di talenti: "Milambo, il trequartista del futuro"

Tra l’Ajax e il Psv, occhio al Feyenoord. A Rotterdam inseguono in campionato (meno 1 dal secondo posto e meno 6 dal primo), ma cercano di tenere il passo delle storiche rivali anche nel lancio dei giovani. «Hanno un 2005 bravissimo. Si chiama Antoni Milambo, è un centrocampista offensivo e, nonostante l’età, ha già esordito in prima squadra in Conference League. È all’inizio, ma ha le potenzialità per diventare un giocatore da big. Va tenuto monitorato!». Si conclude con questo suggerimento la relazione del talent scout Francesco Panfili, uno dei quattro osservatori (gli altri sono La Spisa, Moro e Piro) che segue le partite di tutto il mondo anche per Tuttosport.