Ruhr Nachrichten: "Real Madrid: patto con Haaland, ma per il 2023"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid avrebbe fatto ad Erling Haaland la richiesta di stringere i denti e rimanere per un'altra stagione al Borussia Dortmund, per poi trasferirsi ai Blancos nell'estate del 2023. A riportare la notizia in Germania, poi ripresa da "Sport" in Spagna, è il quotidiano "Ruhr Nachrichten". L'attaccante norvegese, corteggiato da numerosi top club tra i quali spiccano anche il Barcellona e il Psg, dovrebbe decidere a giorni il proprio futuro. Secondo i media iberici l'interesse del Real per Haaland era andato raffreddandosi nel recente periodo, mentre in questi giorni avrebbe preso corpo questa nuova ipotesi. Il club di Madrid sta studiando un piano accurato per acquistare il norvegese nell'estate del 2023, quando Karim Benzema andrà in scadenza di contratto. In ogni caso, Haaland, che sembra aver concesso una prelazione al Real, preferirebbe trasferirsi nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato.