Bild: "Adidas e Zidane spingono Haaland verso il Real"

TORINO - "C'è un ostacolo in più nella corsa del Barcellona per Haaland". A spiegarlo è 'Mundo Deportivo': riportando una notizia della 'Bild' i catalani raccontano che il centravanti norvegese del Borussia Dormund (dal primo gennaio non più sotto contratto con la Nike) lunedì scorso ha incontrato i dirigenti dell'Adidas in una "riunione segreta" nella sede dell'azienda a Herzogenaurach, in Germania. Al 'summit' secondo il giornale tedesco era presente anche Zinedine Zidane nelle vesti di "alleato" dell'Adidas, che ha illustrato a Haaland lo spettacolare marchio 'EH' pensato per lui con l'idea di spingerlo poi verso il Real Madrid anche se c'è la suggestione del Psg, sulla cui panchina potrebbe in un prossimo futuro accomodarsi proprio Zidane.