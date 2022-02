The Sun: "Ronaldo via dallo United: Mourinho lo vuole alla Roma"

Le preoccupazioni di CR7

Secondo il quotidiano inglese l'agente Jorge Mendes ha tenuto colloqui con la dirigenza per manifestare preoccupazioni circa la scarsa forma della squadra, eliminata dalla FA Cup dal Middlesbrough e in lotta per il quarto posto in Premier. Ronaldo si impegnerà al massimo per trascinare lo United e conquistare la qualificazione in Champions League, ma allo stesso tempo inizia a non gradire l'atteggiamento di alcuni compagni di squadra e non ha intenzione di passare gli ultimi anni di carriera in una posizione di classifica che non gli compete. Una fonte avrebbe dichiarato: "Ronaldo è davvero combattuto circa il futuro: gli piacerebbe vincere trofei allo United, ma al momento sembra impossibile. Alcuni grandi club stanno monitorando la situazione."

Tre ipotesi

Secondo il "The Sun" un passaggio al Psg potrebbe essere l'opzione più probabile se Kylian Mbappé si dirigesse al Real Madrid. Un passaggio che vedrebbe CR7 diventare compagno di squadra di Messi, un qualcosa che i fan hanno sognato per anni. Il Bayern Monaco domina ancora il calcio tedesco e quindi resta una valida alternativa. Ma anche Mourinho sarebbe desideroso di aggiungere Ronaldo alla sua squadra, nonostante la coppia abbia vissuto una relazione conflittuale a Madrid.