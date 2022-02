I gol del futuro si trovano nella costa meridionale dell’Inghilterra, nella contea dell’East Sussex. «Nel Brighton Under 23 c’è un attaccante classe 2004 con le potenzialità per diventare un big», assicura il talent scout Stefano Piro, uno dei quattro osservatori (gli altri sono La Spisa, Moro e Panfili) che segue le partite di tutto il mondo anche per Tuttosport.