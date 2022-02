Mundo Deportivo: "Mbappé, ecco la nuova folle offerta del Psg"

BARCELLONA (Spagna) - Il mondo del calcio è strano, ci si può anche permettere il lusso di considerare un'offerta da un milione di euro settimana. Già, perché è questo quanto sarebbe stato offerto a Kylian Mbappé dal Psg e non è affatto scontato che lui accetti. Al contrario, la stella francese appare sempre più orientata verso il Real Madrid, nonostante i continui tentativi del club parigino. E l'ultimo, rivelato da Mundo Deportivo, supera forse ogni limite immaginabile. Una proposta strutturata in otto punti e che si basa sul prolungamento contrattuale di un anno, con uno stipendio a settimana appunto da un milione di euro, per un totale di quasi 50 milioni a stagione .

Mbappé, l'offerta del Psg

Inutile sottolineare come questo lo renderebbe il calciatore più pagato al mondo, senza contare poi che andranno aggiunti bonus in base alle prestazioni, con i quali la cifra base potrebbe essere addirittura raddoppiata. Non è finita, perché Mbappé avrebbe a sua disposizione anche contratti esclusivi di pubblicità e marketing con grandi aziende legate all'ecosistema di business di Qatar Sports Investments, oltre a una commissione milionaria che nessun altro club potrebbe eguagliare da garantire a sua madre e all'agente. In tutto questo, poi, il progetto Psg sarebbe incentrato totalmente su di lui, visto che l'idea è far diventare Mbappé il protagonista assoluto della strategia globale che prepara il Qatar in vista della Coppa del Mondo. La trattativa è stata riaperta proprio in questi giorni, dopo il gol decisivo di Mbappé al Real Madrid. Il Psg non ha ancora mollato.