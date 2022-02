Sport: "Il Real Madrid ha un accordo con i rappresentanti di Haaland"

Potrebbe giocare con Mbappé

Al giocatore, al termine della stagione attuale, si attiverà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, il che significa che il Real può sborsare quella cifra per ingaggiarlo senza dover trattare con il Borussia Dortmund. Il giocatore, comunque, sarebbe la seconda scelta del mercato per i blancos se non dovesse andare in porto la trattativa con Mbappé. Ma i due potrebbero anche giocare insieme. Una scommessa troppo offensiva ma non impossibile che il Real potrebbe assumere.