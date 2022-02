Marca: "Mbappé rifiuta un assegno in bianco dal Psg"

MADRID (Spagna) - Il Psg non molla la presa per un possibile rinnovo, ma Mbappé non vuole sentire ragioni. Il 23enne francese si sente già virtualmente al Real Madrid la prossima stagione e la conferma giunge dalla Spagna, precisamente da Marca. Il quotidiano madrileno rivela un'ultima offerta rifiutata dalla stella dei parigini: il club di Al-Khelaifi, infatti, avrebbe messo sul piatto una sorta di assegno in bianco per tentare di convincere Mbappé a restare. La cifra supererebbe i 90 milioni di euro a stagione, con la promessa di un progetto sportivo mirato a rendere la squadra all'ombra della Torre Eiffel ancora più forte.