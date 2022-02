Tuttosport a caccia di talenti. "Netz, che freccia!"

«Il laterale sinistro della Germania del futuro è un 2003 e si sta facendo largo nel Borussia Mönchengladbach: attenzione a Luca Netz. Il tedesco è già pronto per essere titolare in una squadra medio-grande», assicura il talent scout Adelio Moro, uno dei quattro osservatori (gli altri sono La Spisa, Panfili e Piro) che segue le partite di tutto il mondo anche per Tuttosport.