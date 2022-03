Marca: "Possibile scambio Lewandowski-Joao Felix"

Stando a quanto riporta Marca, l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski potrebbe andare all'Atletico Madrid in estate, mentre Joao Felix farebbe il viaggio opposto. I bavaresi, infatti, sarebbero molto interessati al giovane portoghese e parrebbero volerne sapere qualcosa in più in merito alla sua situazione contrattuale. La sua cessione aprirebbe le porte al polacco, sul quale l'interesse dell'Atletico sarebbe sempre stato molto forte. L'ex Borussia Dortmund, al pari David Villa e Luis Suarez, potrebbe apportare tanti gol e tanti titoli ai colchoneros.