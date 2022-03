As: "Mbappé, mega-offerta di rinnovo dal Psg. Il Real attende tranquillo"

PARIGI (Francia) - Il Psg avrebbe proposto, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "As", una mega-offerta a Kylian Mbappé per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno: la proposta prevederebbe 100 milioni di bonus fedeltà (che andrebbero erogati al momento della firma del contratto) più un ingaggio di oltre 50 milioni di euro. Il Real Madrid, che sembrava favorito ad assicurarsi le prestazioni del talento 23enne al termine di questa stagione, sempre secondo As sembra comunque tranquillo di poter chiudere comunque l'operazione: il PSG spera che una possibile vittoria della Champions League e la possibilità di diventare il miglior marcatore della storia del club possano spingere Mbappé alla permanenza, ma lo scenario più probabile resta il trasferimento a Madrid alla corte di Carlo Ancelotti.