Psg, Leonardo fiducioso: "Mbappé può rinnovare, faremo di tutto"

PARIGI (Francia) - Attraverso una lunga intervista concessa a 'L'Equipe', Leonardo, direttore sportivo del Psg, ha parlato di diverse tematiche tra le quali il possibile rinnovo di Kylian Mbappé: "Non posso dirlo, ma abbiamo una possibilità. Finché non ci sarà la firma, proveremo a fare di tutto e faremo di tutto per mantenerla. Non credo che sarà decisivo il risultato contro il Real Madrid. Noi abbiamo una prossima generazione, abbiamo giovani in formazione, vogliamo fare altri investimenti. Quello che ha fatto il Qatar per dieci anni ha portato il PSG tra i grandi. Oggi il club è una realtà. È amato, ammirato, rispettato".

Leonardo: "Il rinnovo non è solo una questione di soldi" Entrando nel dettaglio dell'ipotetico rinnovo contrattuale, Leonardo ha specificato che attualmente il Psg non ha ancora avanzato un'offerta per il suo fuoriclasse: "Se è vero che gli abbiamo offerto 50 milioni l'anno? Non è vero. Non abbiamo ancora inviato un'offerta specifica. C'è un altro elemento importante: penso che l'ultima cosa che metteremo in questo contratto saranno i soldi - ha spiegato - Vogliamo metterlo nelle migliori condizioni affinché sia ??il miglior giocatore possibile ."Non abbiamo parlato quasi mai di soldi. Perché non è di questo che si tratta. Kylian ha un valore così grande che penso che sia secondario. Penso che per mettere l'importo, ci vorranno due minuti".