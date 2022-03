Sport: "Haaland nel mirino del Real Madrid, pronta una cifra monstre"

BARCELLONA (SPAGNA) - L'avventura di Erling Haaland al Borussia Dortmund è veramente giunta al capolinea. L'attaccante norvegese classe 2000, pur avendo un contratto con i gialloneri fino a giugno 2024, ha fatto sapere che in estate lascerà il club per intraprendere una nuova avventura. Ovviamente, visti i numeri incredibili del calciatore, i maggiori club europei sono pronti a darsi battaglia per accaparrarsi le sue prestazioni. Oltre al Manchester City di Pep Guardiola e al Barcellona, anche il Real Madrid sarebbe interessato. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, già lo scorso mese gli uomini mercato del club avrebbe avuto dei colloqui con il padre del norvegese e i suoi agenti. I Blancos, poi, avrebbero anche ideato un piano: lasciarlo in prestito in Germania pagandogli lo stipendio e accoglierlo al Santiago Bernabeu alla fine della prossima stagione. Haaland, però, vuole andare via ora, pertanto la paura del Real Madrid è quella che il calciatore possa scegliere un altro club in caso di tentennamenti.