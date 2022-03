Dall'Inghilterra: "Il Manchester United pensa ad Ancelotti per il dopo Rangnick"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - È ufficilamente partito il totonomi per trovare il sostituto di Ralf Rangnick. Dall'Inghilterra sono sicuri: il tecnico tedesco al termine della stagione dovrebbe passare dietro la scrivania per lasciare spazio a un nuovo allenatore. Tra i nomi fatti dalla stampa britannica spiccano quelli di Mauricio Pochettino e Ten Hag, ma nelle ultime ore The Times ha annunciato un profilo a sorpresa: Carlo Ancelotti. La permanenza del tecnico di Reggiolo al Real Madrid è tutt'altro che certa, pertanto i Red Devils avrebbero inserito anche lui nella lista dei papabili sostituti di Rangnick.