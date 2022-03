Haaland-Barcellona, Xavi fa sul serio: “Ci stiamo lavorando”

"Non posso fornire dettagli. Posso solo dire che stiamo lavorando per il presente e il futuro del club". Il viaggio in Baviera di Xavi e Jordi Cruyff nei giorni scorsi per sondare la disponibilità di Haaland ha trovato conferma nelle parole dello stesso tecnico del Barcellona. "E quando possiamo annunciare qualcosa, come la firma di Pablo Torre, lo facciamo - ha dichiarato in conferenza stampa - Non dirò nulla, solo che stiamo lavorando sul presente e sul futuro. Non conosco nessuno che non voglia venire al Barcellona. Tutti vogliono venire. Poi ci sono le clausole, le circostanze personali ma tutti hanno il sogno di venire qui”. Il Borussia Dortmund, secondo quanto raccolto dalla Bild, vorrebbe che Haaland rimanesse un'altra stagione, ma Raiola non sarebbe d'accordo perché il suo prezzo calerebbe di pari passo con la commissione che gli spetterebbe.