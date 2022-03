As: "Mbappé e Real già d'accordo, il rinnovo con il Psg è utopia"

MADRID (SPAGNA) - Mbappé diventerà un calciatore del Real in estate. Ne sono certi a Madrid, dove 'As' parla di "un patto tra gentiluomini" tra l'attaccante francese e Florentino Perez. Secondo il quotidiano spagnolo esiste infatti un "accordo verbale" tra il presidente dei 'Blancos' e Mbappé, che sta trascinando il Paris Saint-Germain a suon di gol sia in Ligue 1 che in Champions League (suo quello che ha steso proprio il Real nell'andata degli ottavi di Champions League). "Il calciatore - spiega ancora 'As' - ha comunicato già ad agosto alla società parigina la sua volontà di non proseguire il rapporto". Ecco perché, sentenzia il quotidiano madrileno, "il rinnovo di Mbappé con il Psg a oggi è utopia".