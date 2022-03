Dall'Inghilterra: "Ronaldo-United, è rottura: addio a fine stagione"

LONDRA (INGHILTERRA) - Tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United potrebbe davvero essere giunta l'ora dei saluti . Il fuoriclasse portoghese, tornato all'Old Trafford in estate per la sua seconda avventura ai Red Devils, secondo la stampa inglese potrebbe andar via al termine della stagione. Dopo la fuga in Portogallo e la diserzione nel derby contro il City , il rapporto tra il calciatore e il club sembra essersi logorato ancora di più. La rottura tra CR7 e il tecnico Ralf Rangnick, dunque, sarebbe definitiva e nonostante il tedesco dovrebbe lasciare la panchina per assumere il ruolo di consulente, la permanenza dell'ex Juve al Manchester United sembrerebbe piuttosto complicata. Secondo FootballTransfers in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, il divorzio sarebbe praticamente certo.

Telegraph: "United, Ten Hag è il favorito nella corsa alla panchina"

Ecco dove potrebbe andare Cristiano Ronaldo

Nonostante la carta d'identità dica 37 anni, il fuoriclasse portoghese vuole continuare a giocare a grandi livelli. Il sogno sarebbe quello di raggiungere Messi, il rivale storico, al Psg. Con i francesi potrebbe scrivere nuovi record e fare incetta di trofei personali e di club. L'alternativa porta il nome dello Sporting Lisbona, società che lo ha lanciato nel grande calcio e della quale mamma Dolores è tifosissima tanto da non aver mai nascosto il suo grande desiderio: rivedere il proprio figlio con la maglia Leoni. Un'opzione al momento difficile dato che, appunto, il campione lusitano vuole continuare a giocare a certi livelli. Tornando alla notizia del suo addio sempre più vicino ai Red Devils, il tabloid inglese The Sun stamane in prima pagina gioca con il passato e il futuro del portoghese e titola: "Ron the Legend", con le ultime tre lettere (End) colorate e in risalto per dire che l'avventura dell'ex Juve al Manchester United è giunta al capolinea.

Manchester United, anche Rashford verso l'addio

Ma non è finita qui, perché anche il 24enne attaccante inglese Marcus Rashford sarebbe pronto a lasciare l'Old Trafford. Il giovane britannico ha ancora 18 mesi di contratto con i Red Devils ma piace tanto non solo in Premier League (Newcastle, West Ham e Arsenal), ma anche all'estero. Su di lui, stando a quanto riferito dal Daily Mail, ci sarebbe proprio il Psg, pronto a puntare su di lui per il dopo Mbappé. Il francese, infatti, sembra sempre più intenzionato a voler cambiare aria per coronare un sogno e vestire la maglia del Real Madrid.