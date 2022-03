Mundo Deportivo: "Barcellona, non solo Kessie: vicino anche Christensen"

BARCELLONA (SPAGNA) - È un Barcellona scatenato. Nonostante le difficoltà economiche, gli uomini mercato blaugrana sono pronti a rinforzare la rosa a disposizione di Xavi. Il tecnico spagnolo, bandiera del club, è riuscito a invertire la rotta dopo un inizio di stagione molto complicato. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, gli azulgrana sarebbero pronti a firmare con il difensore danese del Chelsea Christensen. In scadenza il prossimo 30 giugno, il classe '96 avrebbe scelto il Barça contro il volere del padre che aveva cercato di convincerlo a rinnovare il contratto con i Blues o di accettare altre offerte, più vantaggiose a livello economico, dalla Premier League. Il giocatore, però, è stato irremovibile. Secondo il quotidiano spagnolo, gli agenti e gli avvocati di Christensen sarebbero a Barcellona per siglare l'accordo con il club catalano.

Il Barcellona mette nel mirino Kessie

Dopo Christensen, sempre secondo Mundo Deportivo, il nome in cima alla lista dei desideri dei blaugrana sarebbe quello del centrocampista del Milan Franck Kessie. Anche in questo caso, il contratto del 25enne ivoriano con i rossoneri scadrà in estate e, sempre stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, l'ex Atalanta avrebbe le idee chiare: nonostante alcune offerte importanti ed economicamente più vantaggiose (lo hanno cercato anche Psg e Aston Villa), avrebbe scelto di indossare la maglia del Barcellona la prossima stagione. Malgrado le difficoltà economiche, insomma, il prestigio di giocare nei blaugrana continua ad affascinare i calciatori.