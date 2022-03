United, dall'Inghilterra: "Idea Richarlison per il dopo Ronaldo"

Per la difesa si punta Rudiger

Secondo i media inglesi, l'ultima parola sarà lasciata allo stesso Ronaldo ma dovesse l'ex Juve e Real decidere di andare via, lo United non si opporrebbe. Tanto che a Old Trafford avrebbero già avviato i contatti con l'entourage di Richarlison, attaccante dell'Everton individuato come possibile sostituto del fuoriclasse lusitano. Operazione da 75-85 milioni di euro e ingaggio attorno ai 6 milioni a stagione per il 24enne brasiliano, arrivato ai 'Toffees' nel 2018 dal Watford. Per la difesa, invece, l'obiettivo numero uno resta l'ex romanista Antonio Rudiger, in scadenza col Chelsea. Ma l'incertezza sul prossimo allenatore dei 'Red Devils' - riporta '90min' - potrebbe compromettere le chance di arrivare al giocatore. Il centrale tedesco, al di là del desiderio di monetizzare la sua scelta, vuole garanzie tecniche. A questo si aggiunge la forte concorrenza estera (Real, Psg e Juve) e interna: stando al 'Telegraph', anche il Newcastle avrebbe deciso di provarci sperando di mettere a posto il primo tassello di un progetto all'altezza delle ambizioni saudite.