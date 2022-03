Xavi su Haaland: "Da quando sono qui nessuno ci ha mai detto di no"

BARCELLONA (Spagna) - Erling Haaland sarebbe uno se non il primo obiettivo sulla lista dei desideri del Barcellona, il quotidiano catalano 'L'Esportiu' aveva anche riportato di un presunto incontro tra il tecnico del Barcellona Xavi e l'attaccante del Borussia Dortmund nella città bavarese. Lo stesso Xavi ha commentato così l'indiscrezione: "Confermi che ho incontrato Haaland a Monaco di Baviera? Bene, io non lo sapevo - aggiunge - Io dico che per qualsiasi giocatore è sempre un buon momento per venire al Barcellona e aggiungo che, da quando sono qui, nessun calciatore ha detto no al club".