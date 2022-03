Sanzioni alla Russia: il Chelsea di Abramovic congelato. Non potrà neanche vendere biglietti

LONDRA - La notizia squarcia la mattinata londinese: nel quadro delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina e del congelamento dei beni posseduti dagli oligarchi all'estero, è stato "sequestrato" il Chelsea di Roman Abramovic (a cui sono stati sequestrati anche tutti gli altri beni posseduti al di fuori dalla Russia). Il petroliere russo aveva messo in vendita il club due settimane fa, ma a questo anche la cessione è stata "congelata" dalle autorità inglesi. Da questo momento il Chelsea non potrà effettuare nessuna attività commerciale ed economica. Il che significa che sarà vietato anche vendere biglietti per le partite della stagione, solamente chi ha acquistato in precedenza l'abbonamento potrà assistervi. Per quanto riguarda invece le partite di Champions, con molta probabilità, le sfide verranno disputate a porte chiuse in quanto non esistono abbonati alle gare europee. Non è più consentito al club vendere magliette o altri prodotti di merchandising, così come non gli sarà consentito di operare sul mercato in entrata e in uscita. Non è ancora chiaro, riguardo a quest'ultimo punto, se ai giocatori sarà permesso di svincolarsi, vista la particolare situazione del club. Una decisione in questo senso verrà probabilmente analizzata dalla Fifa oltre che dalle autorità inglesi.