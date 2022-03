Mundo Deportivo: "Clamoroso Psg, Neymar è sul mercato"

BARCELLONA (Spagna) - "Il Psg vuole disfarsi di Neymar" . Sono giorni complicati a Parigi dopo l'incredibile eliminazione dalla Champions League subita - negli ottavi di finale - per mano del Real Madrid, dopo aver vinto 1-0 l'andata e dopo essere passato in vantaggio nella sfida di ritorno al Bernabeu, persa poi 3-1 con una tripletta di Benzema. A lanciare la clamorosa indiscrezione è El Mundo Deportivo, secondo cui il fuoriclasse brasiliano ex Santos e Barcellona sarebbe uno dei principali "colpevoli" individuati dalla dirigenza qatariota al timone del club per le numerose delusioni europee collezionate nelle ultime stagioni.

"Sei motivi alla base della rottura tra il Psg e Neymar"

"Continui infortuni che lo lasciano fuori dal campo per numerosi mesi ogni stagione, scandali mediatici che ne minano l'immagine pubblica a livello mondiale, ambiente famigliare conflittuale, mancanza di leadership, particolarmente evidente nella disfatta al Bernabeu, una giovinezza ormai andata e cinque anni senza Champions: il Psg ha rotto gli indugi e vuole disfarsi di Neymar", prosegue El Mundo Deportivo, che non si sbilancia però sull'eventuale, futura destinazione del brasiliano, sottolineando come l'alto ingaggio e, più in generale, la complessità del contratto in essere con il Paris Saint-Germain renderebbe in ogni caso particolarmente difficile qualsiasi trattativa.