Haaland, l'indizio social che lo avvicina al Real Madrid

In casa Real Madrid è ancora tempo di festa dopo il successo in rimonta per 3-1 contro il Psg che è valso la qualificazione ai quarti di Champions League e la contestuale eliminazione dalla competizione dei francesi. Grande entusiasmo tra i tifosi e i calciatori dopo l'impresa contro la formazione di Pochettino, tra le principali candidate per la vittoria finale. I Blancos ora pensano in grande, sia in campo che sul mercato. Oltre a Mbappé, promesso sposo delle Merengues, i supporters madrileni sognano di accogliere al Bernabeu anche Erling Haaland. Florentino Perez, pur essendo cosciente dell'enorme sacrificio economico necessario per concludere il doppio colpo, sarebbe consapevole anche di far saltare il banco e assicurarsi due top player anche per il futuro. Il centravanti norvegese ha fatto sapere che non rinnoverà con i gialloneri e su di lui sono piombati anche Barcellona e Manchester City.