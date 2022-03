Telegraph: "Lo United sfrutta il caos Chelsea-Abramovic e tenta Tuchel"

LONDRA (Regno Unito) - Una nuova pista da seguire per la panchina del Manchester United. I guai societari del Chelsea, legati al patron russo Roman Abramovic, potrebbero cambiare drasticamente le politiche del club campione d'Europa in carica. Secondo The Telegraph, vista la situazione, anche il futuro di Thomas Tuchel è tutto da decifrare e i Red Devils - sempre secondo il tabloid britannico - sarebbero pronti a sfruttare l'occasione. "La situazione può cambiare da un momento all'altro o magari restare quella che è, non intendo parlarne anche per questo, non serve, di certo è una distrazione, ma continuiamo a preparare le partite come sempre, perché è questo quello che amiamo fare", le parole di Tuchel dopo la vittoria di ieri sera sul campo del Norwich. Intanto sembrano certe le partenze di Christensen (accordo con il Barcellona già chiuso) e Rudiger, ma è possibile che non siano i soli a lasciare i Blues. Tornando all'argomento allenatori, allo United continuano ad essere accostati anche i nomi di Mauricio Pochettino (il divorzio con il Psg a fine stagione sembra scontato) e di Erik Ten Hag (Ajax).