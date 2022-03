Ufficiale, l'Hertha Berlino cambia ancora: Magath è il nuovo allenatore

BERLINO (GERMANIA) - Ennesimo cambio in panchina per l'Hertha Berlino. La formazione tedesca ha scelto il suo terzo tecnico stagionale. Si tratta dell'ex Bayern Monaco e Wolfsburg Felix Magath, 68enne tecnico teutonico che ha guidato il suo ultimo club, lo Shandong Taishan FC nella Chinese Super League, nel 2017. Finisce dunque qui l'amara esperienza di Tayfun Korkut, subentrato a novembre a Pal Dardai. L'Hertha Berlino, penultimo in campione (23 punti in 26 giornate) e reduce da cinque ko consecutivi, ha bisogno di raddrizzare il tiro e per questo ha deciso di affidarsi all'esperienza di Magath."Con lui abbiamo qualcuno con un'immensa esperienza da allenatore che possa tirarci fuori dalla nostra difficile situazione", ha spiegato in un comunicato il direttore sportivo del club, Fredi Bobic. L'esordio di Magath sulla panchina dell'Hertha Berlino avverà sabato prossimo in casa contro l'Hoffenheim, sesto in classifica e reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bayern Monaco.