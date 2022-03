As: "Barcellona, se non arriva Haaland tutto su Salah"

Secondo le indiscrezioni riportate da As, il presidente del Barcellona Joan Laporta avrebbe promesso a Xavi un attaccante di livello mondiale per la stagione 2022/2023. La priorità assoluta sarebbe sempre Erling Haaland, ma l'operazione risulterebbe complicata a causa di vari problemi, su tutti l'interesse del Manchester City di Guardiola. Nonostante Laporta non abbia ancora detto l'ultima parola, la dirigenza si starebbe guardando intorno nel caso in cui non riuscisse ad assicurarsi il giovane attaccante del Borussia Dortmund. Il club catalano avrebbe già un piano B, rappresentato da Mohamed Salah, considerato da Xavi il giocatore ideale per completare l'attacco che verrà. Si tratterebbe di più basse rispetto a quelle per Haaland: 60/70 milioni al Liverpool, considerando che l'anno prossimo potrebbe abbandonare il club a zero (il contratto è in scadenza a giugno 2023), e altri 100 milioni al giocatore, da distribuire in quattro stagioni. Il Barcellona avrebbe già ricevuto le prime risposte positive da parte dell'entourage dell'egiziano, che gradirebbe cambiare aria dopo cinque anni in Inghilterra, e che apprezzerebbe molto entrare nel progetto di Xavi Hernandez.