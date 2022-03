L'Equipe: "Dieci nomi per la panchina del Psg, c'è anche Allegri"

PARIGI (FRANCIA) - C'è anche Massimiliano Allegri tra i possibili sostituti di Mauricio Pochettino alla guida del Psg. Secondo 'L'Equipe' infatti il tecnico della Juve figura nella lista dei dieci allenatori che potrebbero ereditare dall'argentino la panchina dei parigini, reduci dall'amara eliminazione negli ottavi di Champions League arrivata al Bernabeu per mano del Real Madrid. Stando a quanto riporta nella lista ci sono poi altri tre italiani: si tratta dell'interista Simone Inzaghi, dell'ex juventino Antonio Conte (attualmente alla guida del Tottenham in Premier League) e dell'oriundo Thiago Motta dello Spezia. Insieme a loro poi due vecchie conoscenze del calcio italiano come Diego Simeone (Atletico Madrid) e l'ex bianconero Zinedine Zidane, che al momento è senza squadra come l'altro candidato Lucien Favre. A completare il 'casting' infine Erik ten Hag (Ajax), Christophe Galtier (Nizza) e Mikel Arteta (Arsenal).