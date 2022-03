Clamoroso dalla Francia: "Messi vuole già lasciare il Psg"

PARIGI (Francia) - Sembra già finito l'idillio tra Leo Messi e il Paris Saint-Germain: la notizia clamorosa arriva dalla Francia, confermata da L'Equipe, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulla stampa spagnola e argentina. La definitiva rottura sarebbe arrivata dopo i fischi a Messi e a Neymar di domenica scorsa, nonostante la vittoria del Psg per 3-0 sul Bordeaux in Ligue 1. Ai tifosi della squadra parigina non va giù l'ennesimo fallimento in Champions, certificato dall'eliminazione agli ottavi di finale per mano del Real Madrid.