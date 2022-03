Sport: "Haaland dal Borussia al Real, si chiude in settimana"

MADRID (Spagna) - Sta per chiudersi la trattativa che porterà Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Real Madrid nella prossima estate: nei prossimi giorni, scrivono gli spagnoli di Sport, il direttore generale del Borussia, Hans-Joachim Watzke , sbarcherà a Madrid per incontrare Florentino Perez , presidente del Real, e chiudere l'affare. L'attaccante norvegese ha già un accordo con i Blancos e adesso manca solo l'intesa tra i due club.

Il Borussia ha fretta di chiudere

La società tedesca, quotata in Borsa, vorrebbe chiudere al più presto l'operazione per renderla pubblica e avere un riflesso positivo sulle proprie azioni. Haaland dovrebbe essere ceduto al Real per una cifra superiore ai 75 milioni di euro: al suo posto il Borussia Dortmund prenderà Karim Adeyemi dal Salisburgo.