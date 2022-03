Sammer, spoiler sul futuro di Haaland: "Guardiola si adatterà"

DORTMUND (Germania) - Erling Haaland al Manchester City? Il club inglese vuole fortemente l'attaccante del Borussia Dortmund e, stando alle ultime parole di Matthias Sammer, l'affare sembrerebbe già in porto. Il consigliere del club giallonero ha parlato così ad Amazon nel pre-partita di Manchester United-Atletico Madrid: "Guardiola e Haaland approfitteranno l'uno dell'altro. Guardiola, con cui ho lavorato tre anni al Bayern, ha una certa visione di gioco, ma penso possa adattarla anche a una prima punta come Erling. Dovrà però imparare anche lui dal giocatore. Si devono incastrare, sarà interessante". Per prelevare il bomber norvegese bisogna pagare circa 75 milioni (più bonus) al Dortmund come previsto in una clausola del suo contratto del giocatore, anche il Real Madrid è tra le contendenti.