Mundo Deportivo: "Real su Tchouaméni per farne l'erede di Casemiro"

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Real Madrid - oltre a cercare di prendere sia Mbappé che Haaland - starebbe cercando anche il sostituto di Casemiro, e lo avrebbe individuato in Aurelien Tchouaméni, giovane centrocampista francese di proprietà del Monaco, valutato 50 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe l'interesse di tante big europee compresa la Juventus. I madrileni sarebbero molto vicini all'acquisto del transpalpino, anche perché non avrebbero problemi nello sborsare quella cifra. Tra l'altro, Tchouaméni era già stato accostato in passato al Real in quanto era nella lista dei desideri dell'ex allenatore delel merengue Zidane. Per far si che l'operazione vada in porto, però, i blancos avrebbero in mente di alleggerire un pò la rosa e il monte ingaggi.