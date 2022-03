"Messi e Haaland al Barcellona non è impossibile": l'incredibile annuncio

BARCELLONA (Spagna) - "L'acquisto di Haaland e il ritorno di Messi? Niente è impossibile", queste le parole rilasciate da Enric Masip, consigliere del presidente del Barcellona Laporta ai microfoni di Cadena Cope, che fanno sognare l'intera tifoseria blaugrana. Quello che potrebbe sembrare un'accoppiata da fantacalcio sembra invece essere più che una semplice suggestione, infatti Masip ha aggiunto: "L'acquisto di Haaland è difficile, ma non impossibile. Ci sono tante variabili da soddisfare, ma la più importante è una: prima di acquistare il club deve fare delle cessioni. Il ritorno di Messi? Come ho detto per Haaland, niente è impossibile, ma posso dire che al momento non ci sono stati contatti fra le parti". Il Barcellona, dopo aver fatto vedere domenica nel Clasico di poter tornare sul campo ai fasti di un tempo, non vuole essere da meno neanche sul calciomercato