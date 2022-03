Juve, dall'Inghilterra: "Rudiger vuole restare al Chelsea"

LONDRA (Inghilterra) - Il futuro di Antonio Rudiger sembrerebbe lontano dal Chelsea soprattutto per le problematiche societarie ma il giocatore non sarebbe della stessa idea. I media inglesi riportano che l'ex Roma vorrebbe proseguire la sua avventura con il Chelsea anche dopo la fine di questa stagione. Rudiger è in scadenza di contratto ed interessate alle sue prestazioni ci sarebbero Paris Saint-Germain, Manchester United e Juventus. Il Chelsea oggi non è in grado di offrire nuovi contratti ai giocatori a causa della licenza imposta loro dal governo del Regno Unito a seguito delle sanzioni contro il proprietario Roman Abramovich.