Daily Mail: "Juve, per Pogba spuntano due concorrenti a sorpresa"

MANCHESTER (Inghilterra) - Non solo la Juventus, il Real Madrid e il Psg. La fila per Paul Pogba si sarebbe arricchita di due nuove pretendenti a sorpresa. Secondo quanto riporta il "Daily Mail" il Newcastle degli sceicchi e l'Aston Villa di Steven Gerrard starebbero monitorando con grande interesse la situazione contrattuale del centrocampista francese, che con tutta probabilità lascerà il Manchester United a parametro zero la prossima estate. Pogba, che aveva fatto ritorno ad Old Trafford nel 2016 per 89 milioni di sterline, si sarebbe detto pronto per cominciare una nuova avventura in carriera dopo aver confessato tutta la sua delusione per i recenti insuccessi del club. Infatti, l'eliminazione dalla Champions League della squadra di Ralf Rangnick e il rischio concreto di non prendere parte nemmeno alla prossima edizione, sempre stando al "Daily Mail", avrebbero influenzato in maniera importante e praticamente definitiva la sua scelta di salutare a fine stagione.