Sport: "Il Barcellona punta forte su Lewandowski"

BARCELLONA (Spagna) - È Robert Lewandowski l'obiettivo numero uno per l'attacco del Barcellona della prossima stagione. Questo almeno è quanto sostiene Sport, che spiega come la possibilità sia reale. Dopo 8 anni al Bayern Monaco (12 in Bundesliga considerando anche le 4 al Borussia Dortmund) il polacco considererebbe conclusa la sua avventura in Baviera e vorrebbe provare una nuova esperienza. Compirà 34 anni il prossimo agosto, sa che questa rappresenterà probabilmente l'ultima occasione della sua carriera, anche per provare a ottenere in modo più semplice dei riconoscimenti internazionali (come il Pallone d'Oro ad esempio) che in Germania non è riuscito a conquistare.