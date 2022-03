"Messi lasci il Psg per il bene di tutti. Sta male, poi va in nazionale..."

PARIGI (Francia) - " Messi deve lasciare il Psg a giugno per il bene di tutti . L'amore tra calciatore ed ambiente non è mai sbocciato". A muovere la durissima critica alla Pulce, accolta con grande affetto dai tifosi della Seleccion all'arrivo in Argentina per le sfide contro Venezuela (sabato 26 marzo) ed Ecuador (mercoledì 30), è l'ex centrocampista del club parigino Jerome Rothen che, ai microfoni di Rmc Sport, infiamma la polemica nata dopo i sonori fischi del Parco dei Principi a seguito della cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, e proseguita a causa del forfait nell'ultimo turno di Ligue 1 contro il Monaco, match perso poi 3-0, a causa di un virus intestinale che non gli ha comunque impedito di rispondere alla convocazione del ct Scaloni.

"Messi non è il solo, al Psg lo fanno tutti i sudamericani"

Rothen ha commentato così il forfait di Messi con il Monaco e la successiva convocazione in nazionale: "Non sono sorpreso, ma ci sono cose che mi scioccano. Non è l'unico che lo fa con il Paris Saint-Germain da qualche anno. Ho visto sudamericani un po' frustrati di tanto in tanto, fisicamente non al top e non giocano, mentre poi sono in condizione di giocare con la loro nazionale".