United, Pogba apre all'addio: "Futuro? Posso decidere quando voglio"

MARSIGLIA (Francia) - Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano da Manchester. Tornato allo United nell'estate del 2016 per una cifra complessiva - tra ricavo netto per la Juve e commissioni destinate al procuratore Mino Raiola - di 105 milioni di euro, l'ex centrocampista bianconero, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, apre alla possibilità di proseguire altrove la propria carriera: "Non è deciso nulla sul mio futuro, niente è già stabilito - ha detto ai microfoni di Telefoot 1 -. Posso decidere domani, come posso decidere a mercato aperto. Per ora voglio finire bene la stagione. Io voglio vincere titoli, voglio giocare per qualcosa, perché sia quest'anno che negli ultimi anni non abbiamo vinto un titolo. Questo è ciò che è triste, alla fine".