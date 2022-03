MD: "Dybala, Atletico in pole: anche De Paul spinge per la Joya a Madrid"

Paulo Dybala infiamma il calciomercato. L'argentino, che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, è al centro dell'interesse di diversi club. Su tutti l'Atletico Madrid che, come riporta Mundo Deportivo, sta corteggiando con insistenza l'attaccante bianconero. Il club guidato da Simeone aveva già pensato al suo acquisto nelle scorse stagioni, ma si era scontrato con le richieste della Juventus.

De Paul sponsor di Dybala

Oggi, alla luce della prossima scadenza contrattuale, la situazione è decisamente cambiata. L'Atletico cerca un attaccante e Dybala, secondo la stampa spagnola, avrebbe già espresso il suo gradimento per il cub spagnolo. L'argentino avrebbe uno sponsor in più: Rodrigo De Paul, che insiste da tempo per la felice conclusione della trattativa, desideroso di poter giocare con il suo connazionale. Proprio l'ex fantasista dell'Udinese avrebbe più volte consigliato alla società spagnola l'ingaggio di Dybala.