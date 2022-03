Barcellona, Laporta chiude al ritorno di Messi: "Non è nei nostri piani"

Sette gol e 11 assist in 26 presenze tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia. È questo il magro bottino di Lionel Messi in questo primo scorcio di stagione con il Psg. Il fuoriclasse argentino in estate ha lasciato (in lacrime) il Barcellona dopo 21 anni, accasandosi al club francese a parametro zero. Il suo primo anno sotto la Torre Eiffel, però, non ha regalato grandi gioie, pertanto alcuni hanno ipotizzato un possibile ritorno ai blaugrana. Intanto la Pulce è stata invitata all'inaugurazione del nuovo Camp Nou (l'impianto è stato rinnovato). A tal proposito il presidente del club Joan Laporta, parlando ai microfoni di RAC 1, ha commentato: "Questa sarà sempre casa sua". Il numero uno del club, però, esclude un possibile ritorno di Messi al Barcellona.

Laporta esclude il ritorno di Messi al Barcellona “La mia comunicazione con Messi non è più fluida ma mi piacerebbe avere Leo qui presente con noi durante l'inaugurazione del nuovo stadio - ammette il presidente Laporta -. La sua partenza per il PSG? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare l'estate scorsa. Non c'è conversazione con Leo Messi sul suo potenziale ritorno al Barça. La realtà è che non stiamo considerando questa possibilità. Leo è Leo, è il migliore, ma questo tipo di accordo non fa parte dei nostri piani. Non ho ricevuto alcun messaggio da Messi o dai suoi agenti sulla possibilità di tornare al Barcellona. Ad oggi, non solleveremo questo problema. Stiamo costruendo una squadra nuova con giocatori di esperienza".