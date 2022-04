Roberto Martinez su Lukaku: "Futuro? In estate potrebbe esserci una svolta"

LONDRA - "Mondiale? Non giudicherò le condizioni di nessun giocatore fino a dopo l'estate perché adesso non è una situazione normale. Mancano ancora sette mesi alla competizione e molti giocatori potrebbero essere diversi vicino a quella data rispetto ad ora. Probabilmente molti cambieranno club durante la sessione di mercato estiva". Sono le parole del ct del Belgio, Roberto Martinez , al quotidiano inglese Sun dove ha parlato delle possibili convocazioni per i prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Domande ovviamente su Lukaku , con l'attaccante che sta faticando con il Chelsea dove non gioca in campionato da titolare dal 19 febbraio e non segna addirittura dal 29 dicembre scorso: "Anche lui dovrà essere valutato a settembre, così come Eden Hazard e tanti altri".

Chelsea, cosa succede adesso sul mercato: i casi Jorginho, Lukaku e Rudiger

"Lukaku? Quest'estate potrebbe esserci una svolta"

Il tecnico della Nazionale ha poi parlato di un possibile trasferimento per l'ex attaccante dell'Inter aggiungendo: "Per Lukaku questa sessione estiva potrebbe rappresentare una grande svolta nella sua carriera. Ho un rapporto molto stretto con tutti i miei giocatori ma non direi mai a loro cosa fare. Però spesso condividiamo gli stessi pensieri". Martinez ha poi concluso: "Al momento Romelu è in un buon posto. È molto impegnato. È stato felice di vincere la Coppa del Mondo per club e il suo prossimo obiettivo è finire la stagione nel migliore dei modi con il Chelsea". Dal suo arrivo ai Blues, avvenuto in estate per una cifra vicina ai 115 milioni di euro, Lukaku ha realizzato in totale 12 gol in 35 presenze, di cui solo cinque in campionato.