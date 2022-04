Sport: "Rudiger ha chiesto al Barcellona un contratto da 7 milioni"

BARCELLONA - Continua l'asta per Antonio Rudiger, difensore del Chlesea in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e quasi sicuramente in partenza vista la situazione dei Blues. Il difensore tedesco, tra i tanti club che lo seguono, è uno dei primi obiettivi di mercato della dirigenza della Juventus per la prossima stagione, il primo per rinforzare la difesa. C'è però tanta competizione per l'ex difensore della Roma, con il giocatore che ha incontrato anche i dirigenti del Barcellona, facendo però delle richieste molto alte.