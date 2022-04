Telegraph: "Real Madrid, anche Tuchel in lista per sostituire Ancelotti"

Mercoledì 6 aprile a Londra, il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronterà il Chelsea di Thomas Tuchel nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Una cartina di tornasole per entrambi gli allenatori che la prossima stagione potrebbero cambiare panchina. Secondo il quotidiano 'Telegraph', Tuchel sarebbe nella lista dei Blancos per sostituire Ancelotti. Il club madrileno sembra intenzionato a confermare il tecnico emiliano ma tutto dipende da cosa accadrà nella sfida di Champions e come finirà il campionato del Real Madrid.