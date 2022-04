Mail: "Eriksen risorge in Premier, ora lo vogliono United e Tottenham"

COPENAGHEN - Christian Eriksen potrebbe tornare già da questa estate in un grande club, sempre in Premier League . Secondo quanto scrive il Daily Mail , il 30enne centrocampista danese, che durante gli ultimi Europei ha rischiato di morire in campo per un arresto cardiaco, potrebbe lasciare il Brentford , con cui è tornato a giocare con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.

Potrebbe ritrovare Conte

Sulle sue tracce ci sarebbero infatti il Manchester United e il Tottenham, la cui maglia ha indossato dal 2013 al 2020, prima del passaggio all'Inter. E dove potrebbe riabbracciare in panchina proprio Antonio Conte, con cui ha vinto uno scudetto, anche se non da titolarissimo. Eriksen, che ha appena ritrovato il gol anche con la sua nazionale, al momento però pensa a godersi il ritorno in grande stile. Per il futuro c'è sempre tempo.