Psg, Pochettino su Mbappé: "Il rinnovo sarebbe la scelta migliore"

L'allenatore del Psg Mauricio Pochettino, alla vigilia della sfida di Ligue 1 in programma sabato 9 aprile alle 21 contro il Clermont, si è espresso riguardo la situazione contrattuale di Kylian Mbappé e non solo. L'attaccante francese è stato accostato a vari top club europei, primo su tutti il Real Madrid, e ancora non sembra esserci chiarezza su ciò che riguarda il suo futuro. Il tecnico argentino ha dichiarato: "Penso che quando toccherà a lui, Kylian risponderà meglio di me. È chiaro che sia il Psg che io vogliamo il meglio per Kylian e per il club. Crediamo che la cosa migliore per il club sia che lui resti con noi. Poi ci sono le trattative che devono arrivare a una buona conclusione e la comprensione di tutte le parti". In merito a chi sostituirà Marquinhos come capitano contro il Clermont, Pochettino ha detto: "Considero Kylian un possibile capitano tra gli altri giocatori".