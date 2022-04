Cadena Cope: "Psg, 230 milioni di euro a Mbappé per restare"

Lewandowski al Barcellona e Mbappé al Real Madrid, le due spagnole in estate potrebbero accogliere due dei più forti attaccanti in circolazione. Per quanto riguarda la punta del Psg, ci sarebbe in corsa anche un terzo club ma la volontà del Paris è quella di tagliare fuori ogni pretendente con un'offerta spaventosa: 230 milioni di euro in due anni! Secondo Cadena Cope, sarebbe proprio questa la cifra che la società francese sarebbe disposta a sborsare per far rinnovare l'ex Monaco per altri due anni (il contratto attuale scade il prossimo 30 giugno).